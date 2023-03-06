Белгородец сломал руку бывшей жене

Потерпевшая решила снять на телефон, как бывший супруг препятствует ей, а мужчина в свою очередь попытался помешать ей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший муж причинил ей телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно установлено, что конфликт произошел, когда женщина приехала к подозреваемому забрать вещи. Потерпевшая решила снять на телефон, как бывший супруг препятствует ей, а мужчина в свою очередь попытался помешать ей. Для этого злоумышленник завел потерпевшей руки за спину и в ходе конфликта повалил её на стол.

В результате женщина получила перелом руки. В соответствии с ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.