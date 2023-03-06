Белгородские педагоги могут получить звание «Почетный наставник»

Сегодня, 6 марта, на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков предложил награждать лучших педагогов и наставников региона званием «Почетный наставник».

- Думаю, никому не нужно объяснять о крайней необходимости увеличения внимания к наставникам. Понимаем, что для них важно не просто дать образование, нужно научить правильно: быть гражданином, патриотом, при этом любить профессию, иметь правильное отношение к труду, – отметил Вячеслав Владимирович.

Губернатор предложил рассмотреть вопрос о дополнительном нематериальном поощрении наставников.

- Не всегда мы уделяем внимание и отдаем должное людям, которые являются образцом для подражания. Если мы с вами введем почетное звание «Наставник области», это будет правильно и целесообразно, - уверен глава Белгородчины.

Губернатор поручил своему заместителю Ивану Будлову и министру образования Андрею Милехину проработать этот вопрос, вынести идею на общественное обсуждение и через две недели доложить свои предложения.