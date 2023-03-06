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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:32

В Белгороде из-за пожара эвакуировали около 30 человек

Возгорание произошло в доме на улице Буденного
Алексей СЕРГУНИН
Пожар оперативно ликвидировали.

Пожар оперативно ликвидировали.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне, 5 марта, поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Буденного в Белгороде, горит балкон на седьмом этаже. К месту происшествия незамедлительно отправились дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Позже выяснилось, что пожар произошел на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, с переходом огня на соседний балкон. Из задымленного подъезда были эвакуированы около 30 человек, проживающих на восьмом и девятых этажах. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали.