В Белгороде из-за пожара эвакуировали около 30 человек

Пожар оперативно ликвидировали. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне, 5 марта, поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Буденного в Белгороде, горит балкон на седьмом этаже. К месту происшествия незамедлительно отправились дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Позже выяснилось, что пожар произошел на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, с переходом огня на соседний балкон. Из задымленного подъезда были эвакуированы около 30 человек, проживающих на восьмом и девятых этажах. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали.