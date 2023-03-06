Более 200 белгородских пешеходов нарушили ПДД за 4 – 5 марта

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1637 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 33 нетрезвых, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителя, а также 16 ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 107 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 235 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 105 водителей. Также выявили 87 нарушений светопропускной способности передних автостекол и 31 связанное с выездом на встречную полосу.