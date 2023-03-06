Белгородцы могут проехать «Дорогой мужества»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Состав тематического поезда включает два пригородных вагона, оформленных в духе 1943 года. Пассажиров обслуживают проводники в униформе образца военных лет. Время в пути составляет 2 часа 35 минут. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В поезде есть интерактивные и детские зоны. Желающие могут отправить письмо с помощью фронтовой почты. Во время движения поезда организовано театрализованное представление и угощение чаем. А перед отправлением можно посетить выставку моделей паровозов и экспозицию, посвящённую подвигу строителей этой дороги.

Отметим, что железнодорожная линия протяжённостью 95 километров была построена местными жителями в 1943 году всего за 32 дня. В годы Великой Отечественной войны она обеспечивала снабжение воюющих частей Красной Армии, что стало залогом успеха советских войск на Курской Дуге.