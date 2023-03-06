Именные поздравления от Путина в марте получат 42 белгородских пенсионера

В этом месяце свой 95-летний юбилей отметят 39 белгородцев. Поздравления с вековым юбилеем получат жительница Старого Оскола, уроженка Шебекинского района и долгожительница из города Алексеевка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения. С 2023 года эту традицию продолжает Социальный фонд РФ».