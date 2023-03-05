Белгородские волейболисты во второй раз обыграли минский «Строитель»

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 4 марта, в Минске состоялся матч 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Местный «Строитель» принимал «Белогорье». Днем ранее «львы» выиграли первый очный поединок в рамках 11-го тура, затратив уйму сил - 30:28, 35:33, 25:23.

Впрочем, устали не только гости, но и хозяева. Поэтому вторая встреча прошла в более спокойном режиме. «Белогорье» вновь оказалось сильнее по итогам трех партий, но белорусы не сумели идти вровень с соперником. Итоговый счет – 25:19, 25:14, 25:20.

После вчерашней победы «Белогорье» занимает пятое место с 50 очками. Лидирует московское «Динамо», казанский «Зенит» (по 70 баллов) и питерский «Зенит» (64). Теперь 12 марта наши парни встретятся в Одинцово с кемеровским «Кузбассом» (седьмое место, 43 очка).