Белгородцы для прохождения диспансеризации могут получить выходной день

У сельских жителей есть возможность обследоваться во время работы Поезда здоровья. Фото: "КП" Архив

Каждый год в Белгородской области диспансеризацию проходит больше 50% жителей. Ежегодно обследуются люди старше 40 лет, те, кто моложе – раз в 3 года, каждые 12 месяцев они могут проходить медосмотр. Такова статистика регионального Минздрава.

Для прохождения диспансеризации предусмотрен выходной день, но только для тех, кто старше 40 лет. Депутаты Госдумы предлагают снять этот ценз и ввести ежегодный оплачиваемый день для прохождения медицинских обследований гражданам младше 40 лет.

За первые два месяца 2023 года диспансеризацию прошли около 70 тысяч белгородцев. У сельских жителей есть возможность обследоваться во время работы Поезда здоровья. До конца года планируется проверить здоровье более полумиллиона жителей области. Диспансеризация – целый комплекс обследований, позволяющий выявить на ранних стадиях такие грозные заболевания как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания и онкологию.

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