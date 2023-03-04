Хоккейный клуб «Белгород» упустил победу в Пензе

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Пензе местный «Дизелист» принимал «Белгород». После сенсационной победы в Саратове наши парни успешно начали поединок против еще одного лидера восточной конференции. На 19-й минуте Глеб Раткин отличился в меньшинстве, повергнув хозяев льда в шок. Он обокрал на своей синей линии Шайхутдинова, прошел по правому краю и точно бросил в ближнюю «девятку» ворот Федора Бондаря. Увы, продолжения не последовало. Два оставшихся периода пензенский клуб выиграл с одинаковым счетом 2:0. Итог – 4:1 в пользу «Дизелиста».

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 63 очками в активе. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (62) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (60). У белгородцев десятое место и 21 очко. Теперь завтра, 5 марта, подопечные Андрея Романова завершат сезон повторным матчем в Пензе. Начало игры в 13:00.