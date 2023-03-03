Белгородские аграрии завершают подготовку техники к весенней посевной компании

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Ежегодно перед началом посевной сотрудники Гостехнадзора проводят техосмотры сельскохозяйственной техники. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. На сегодняшний день для проведения весенне-полевых работ в области имеется 6 905 тракторов, 1 889 сеялок, 269 посевных комплексов, более 2 000 культиваторов, 568 машин для внесения минеральных удобрений и другая сельскохозяйственная техника.

В 2023 году сельхозтоваропроизводители области приобрели 66 единиц техники и оборудования на общую сумму более 542 млн рублей, в том числе – 27 тракторов, семь зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, шесть опрыскивателей, четыре единицы почвообрабатывающей техники, две единицы посевной техники и др.