Белгородцы выбрали название для нового парка аттракционов

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Белгородцы выбрали название строящегося на набережной парка аттракционов. Принять участи в выборе названия мог любой желающий. Голосование длилось в течение нескольких недель. Можно было выбрать один из предложенных вариантов или предложить собственный в комментариях.

В итоге новое место отдыха будет носить название «Калейдоскоп». За этот вариант проголосовало большинство белгородцев - порядка 500 человек.

Напомним, парк появится на дальнем берегу центрального пляжа по улице Корочанской. Сдать первую очередь объекта планируется 5 августа 2023 года – в день 80-летия освобождения Белгорода.