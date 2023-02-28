В Белгороде круглосуточно ведется ямочный ремонт

.

Как только морозы отступили и снег начал таять, на дорогах Белгорода стали видны проблемные участки. Бригады Белгорблагоустройства в круглосуточном режиме занимаются ямочным ремонтом улично-дорожной сети областного центра. Так, вчера днем работы велись на ул. Белгородской Сирени и Котлозаводской, на очереди – Сумская, Красноармейская и Молодежная.

Благодаря проведенному в прошлом году капремонту, ям на дорогах стало меньше, отмечают в службе. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было обновлено 24 км дорог.

Дорожные работники стараются максимально оперативно реагировать на каждое обращение о ямах на дорогах города. О проблемах можно сообщать в этот чат. Для этого необходимо сделать фото и указать точный адрес.

Напомним, с начала года на региональных дорогах в Белгородской области ликвидировано 6500 квадратных метров ям и выбоин. Плановый показатель на сегодняшний день составляет 9500 квадратных метров.