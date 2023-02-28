Белгородский оперштаб опроверг информацию о воздушной тревоге в регионе

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Сегодня, 28 февраля, серверы нескольких радиостанций и телеканалов в очередной раз взломали. По предварительным данным, хакерская атака велась со стороны сопредельного государства. Информация о том, что в Белгородской области объявлена воздушная тревога и жителям нужно спуститься в укрытия, является фейком. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев.

- Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам. В случае ЧС вся оперативная информация будет оперативно размещена в аккаунтах оперштаба и в других официальных источниках, - говорится в сообщении оперштаба.

В оперативной сводке МЧС России также уточняется, что в ряде регионов страны прозвучала информация о воздушной тревоге, что не соответствует действительности.