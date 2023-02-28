В Белгородской области составят список недобросовестных подрядчиков

Подрядчикам, затянувшим сроки по договорам уже выставлены штрафы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время оперативного совещания правительства региона руководитель администрации губернатора Иван Будлов поручил министерству ЖКХ подготовить список недобросовестных подрядчиков. В перечне должны быть указаны фирмы, которые сорвали сроки по переселению белгородцев из аварийного жилья. Кроме того, будут прописаны и суммы, которые необходимо будет возместить из-за срыва сроков по заключенным контрактам.

Также Иван Будлов отметил, что у прокуратуры возникли вопросы по кассовому исполнению программы переселения и освоению денег Фондом капитального ремонта. В своем докладе Константин Полежаев сообщил, что подрядчикам, затянувшим сроки по договорам уже выставлены штрафы и пени.