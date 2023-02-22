В ночь на 23 февраля в Белгородской области похолодает до -20 градусов

На территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 23 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. В ночь на четверг температура воздуха опустится до -20 градусов. Днем также сохранится морозная погода – от 7 до 12 градусов.

В областном центре ночью от 16 до 18 градусов мороза, днем 7-9 градусов со знаком минус.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает - учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу.

Автомобилистам спасатели советуют перед выездом убедиться в исправности своего транспорта. На дороге следует снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД.