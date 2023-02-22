Белгородский оперштаб опроверг информацию об угрозе ракетного удара

Информация о ракетном ударе - фейк.

Сегодня, 22 февраля, на одной из радиочастот в Белгороде появилась информация о ракетном ударе и воздушной тревоге. Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что это фейк. По предварительным данным, вещание одной из радиостанций взломали со стороны Украины.

- Цель - посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам, - сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Также напоминаем, что в случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах операштаба и других официальных источниках.