В Белгородской области сбили снаряды HIMARS, «Ураган» и ракеты «Точка-У»

Последствия обстрела в Вознесеновке 21.02. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В сегодняшней оперативной сводке на сайте Министерства обороны РФ появились объяснения вчерашних громких звуков над Белгородской областью. В районе сел Большетроицкое и Караичное Шебекинского городского округа были сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».

Кроме того, средствами ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Кирилловка Донецкой Народной Республики и Переможное Запорожской области.

Напомним, что за прошедшие сутки жителям Белгородской области как минимум шесть раз приходили СМС-сообщения об обстрелах. По два раза обстреляли Новую Таволжанку и Вознесеновку в Шебекинском горокруге, по одному — хутор Панков, а также Прилесье в Краснояружском районе. В результате обстрела в Шебекинском ГО погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения. Муниципальные власти эвакуировали сотрудников предприятий, на территории который прилетали снаряды.