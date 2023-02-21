В Белгороде с молотка уйдут автомобили, квартиры и земельные участки

.

В марте в течение трех дней в Белгороде будут проходить торги по продаже арестованного имущества должников. Так, 13 марта выставят 10 лотов недвижимости. Среди них 6 земельных участков, расположенных на территории города и области. Кроме того, три жилых помещения в областном центре и квартира в Бирюче Красногвардейского района.

17 марта на торги выставят 6 лотов: грузовой тягач «ВОЛЬВО FН-ТRUСК» 4Х2, 2012, г.в.; полуприцеп «КРОНЕ SDR27», 2006 г.в.; грузовой автомобиль фургон 172442, 2014 г.в.; станок ручной, для формирования ламелей; автомобиль «ПЕЖО 408», 2013 г.в.; автомобиль «ПЕЖО 307», 2004 г.в.

21 марта будут выставлены на торги еще два арестованных автомобиля должников: «Porsche Cayenne Turbo», 2004 г.в. и «Hyundai Solaris», 2011 г.в.

Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/). Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы» (http://fssp.gov.ru/torgi/).