Белгородская область в лидерах по выращиванию и производству мяса птицы в стране

По предварительно подведенным итогам, за 2022 год производство мяса птицы в Белгородской области увеличилось на 17,2 тысячи тонн и составило 818 тысяч тонн, что составляет 103,5% по отношению показателям 2021 года. Объем произведенной продукции в области составляет 12% от производства РФ и 31% – от ЦФО.

Белгородская область занимает 1 место по наличию сельскохозяйственной птицы, выращивая 10% от всего поголовья птицы в России. Согласно цифрам, на 1 января 2023 года, поголовье птицы на территории региона составляет 47,6 млн голов.

По производству птицы на убой (в живом весе) регион также занимает 1 место, обеспечивая 12% от общероссийских показателей. Предприятия Белгородской области входят в пятёрку рейтинга крупнейших российских производителей по наличию поголовья птицы и достигнутых производственных показателей.