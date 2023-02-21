В Белгороде на борьбу со снегом вышли больше 1000 рабочих

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В областной столице сегодня, 21 февраля, снова выпало большое количество снега. Зима отступать пока не планирует. С раннего утра на дорогах и тротуарах с последствиями непогоды справляются коммунальщики.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, то в первую очередь рабочие обрабатывают противогололедной смесью автомобильные и пешеходные маршруты, чтобы на них не образовывалась наледь. После формируются звенья и комбинированные дорожные машины приступают к расчистке.

- Начинается эта работа с маршрутов, по которым движется общественный транспорт. Их общая протяженность в Белгороде 287 км. Также особое внимание уделают подъемам, спускам, путепроводам. Всего сейчас в уборке улично-дорожной сети задействовано 32 КДМ, 21 трактор Белгорблагоустройства. На объездных дорогах – 6 единиц техники подрядчика. Вывозит снег 41 единица техники, - написал градоначальник в соцсети.

С пешеходными маршрутами работают аналогично - сначала расчищаются подходы к остановкам, соцобъектам, места с наибольшим пешеходным трафиком. В данный момент в уборке тротуаров задействовано 17 тракторов и средств малой механизации, 315 рабочих Белгорблагоустройства. От УК – 34 единицы техники и 711 человек.