Более 12,6 тысячи белгородских школьников отправятся в путешествия по региону

В 2023 году 12 672 школьника 5-9 классов образовательных учреждений региона посетят самые интересные достопримечательности области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Поездки, как и в прошлом году, будут бесплатными и включат в себя комфортабельный трансфер, проживание, питание, билеты на туристические объекты, участие в тематических мастер-классах.

Всего в 2023 году в бесплатных путешествиях побывают 200 тысяч российских школьников. В 2022 году в туристической программе приняли участие 100 тысяч школьников из 18 регионов страны, включая Белгородчину.