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НовостиПолитика19 февраля 2023 13:36

Под обстрел ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области

По предварительной информации, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под обстрел со стороны Украины попали три белгородских сла.

Под обстрел со стороны Украины попали три белгородских сла.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В воскресенье, 19 февраля, ВСУ обстреляли сразу три муниципалитета в Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один частный дом пострадал в хуторе Старый Волоконовского района. Осколками снаряда посечены забор и фасад, в доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи.

В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и повреждена линия электропередачи. В Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи.

- Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия, - сообщил Гладков.