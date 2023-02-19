Под обстрел ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попали три белгородских сла. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В воскресенье, 19 февраля, ВСУ обстреляли сразу три муниципалитета в Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один частный дом пострадал в хуторе Старый Волоконовского района. Осколками снаряда посечены забор и фасад, в доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи.

В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и повреждена линия электропередачи. В Староселье Краснояружского района в результате обстрела повреждена линия электропередачи.

- Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия, - сообщил Гладков.