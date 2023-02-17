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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:06

В 2023 году в Белгородской области родились 27 пар двойняшек

Пять из них - на текущей неделе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Все новорожденные двойняшки на этой неделе – девочки. Об этом информирует телеграм-канал правительства Белгородской области.

В управлении ЗАГС Белгорода зарегистрированы Ева и Ульяна, Вероника и Виктория. Варвара и Вера родились в Валуйском городском округе, Гульнара и Эльнара – в Краснояружском районе, Милана и Диана – в Старооскольском городском округе.

Всего начала года органами ЗАГС Белгородской области зарегистрировано рождение 27 пар двойняшек.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области родились Евфимий, Соломон, Доминик, Евника, Иймона, и Осия.