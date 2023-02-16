Белгородец, бежавший с ножом за женщиной, может лишиться свободы

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Фото: "КП" Архив

В белгородскую полицию 11 февраля около 4 часов утра поступило сообщение о том, что по улице Щорса в районе детской поликлиники мужчина с ножом бросается на людей. На место прибыли правоохранители и задержали жителя областного центра. До приезда оперативников его удерживал мужчина, который пояснил что видел, как злоумышленник бежал за его женой с ножом и высказывал угрозы убийством.

По предварительным данным, потерпевшая белгородка возвращалась домой на такси. До подъезда ей оставалось пройти еще несколько десятков метров. Она заметила, что ее преследует подозрительный мужчина с предметом, похожим на нож. При этом незнакомец выкрикивал угрозы. На удачу, она разговаривала по телефону с супругом, который вышел ей навстречу и остановил злоумышленника.

Задержанный не смог внятно объяснить полиции свой поступок, будучи на тот момент сильно пьяным. В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.