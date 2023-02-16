В Белгородской области прошел конкурс «К защите Родины готов!»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Накануне Дня защитника Отечества в «Корочанской школе им. Д.К. Кромского» сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области оценили строевую выправку кадетских коллективов. Военно-патриотический конкурс «К защите Родины готов!» был посвящен 110-летию со дня рождения первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. В нем приняли участие 24 кадетских коллективов и отрядов юнармейцев.

Росгвардейцы подготовили для участников мероприятия выставку вооружения и экипировки стоящую на вооружении ведомства, а также приняли участие в судействе конкурса. Участники смотра соревновались в стрельбе, знании основ ОБЖ, показали силу и выносливость в спортивной эстафете, эрудицию в интеллектуальном конкурсе, а также навыки строевой подготовки.

Первым по итогам конкурса стал кадетский коллектив «Юный омоновец» Корочанской школы имени Д.К. Кромского. Победители и призеры состязаний были награждены грамотами и памятными призами.