За январь 2023 года на белгородских дорогах из-за пьяных водителей погибли четыре человека

В январе 2023 года белгородские автоинспекторы отстранили от управления 494 водителя, находящихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Выявлено 49 фактов, связанных с повторным управлением в нетрезвом виде. С начала года в Белгородской области по вине водителей с признаками опьянения совершено семь ДТП, в которых четыре человека погибли и 11 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в сумме 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ автомобиль злостного нарушителя ПДД по решению суда может быть конфискован.

Сотрудники полиции призывают белгородцев проявить активную гражданскую позицию и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.