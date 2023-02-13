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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 14:42

В Белгородской области более 53% жителей в 2022 году прошли диспансеризацию

Об этом рассказал глава Минздрава региона Андрей Иконников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Для белгородцев будут проводить акции по бесплатному медобследованию.

Для белгородцев будут проводить акции по бесплатному медобследованию.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошлый год более 53% жителей Белгородской области, состоящих на диспансерном учете, прошли диспансеризацию. Как отметил министра здравоохранения региона Андрей Иконников, это особенно важно после перенесенного ковида. Региональный Минздрав в дальнейшем планирует продолжить проведение акций, где белгородцы смогут бесплатно пройти обследование у профильных специалистов.

- Хорошо помогают «поезда здоровья». У 300 человек медики выявили неотложные состояния и вовремя помогли людям. У более 2,5 тыс. пришедших обнаружили подозрения на онкозаболевания. 40% обратившихся жителей оказались в зоне риска по развитию сердечно-сосудистых болезней. Всем дали рекомендации, всех поставили на учет, – подчеркнул Андрей Иконников.