В Белгородской области более 53% жителей в 2022 году прошли диспансеризацию

Для белгородцев будут проводить акции по бесплатному медобследованию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошлый год более 53% жителей Белгородской области, состоящих на диспансерном учете, прошли диспансеризацию. Как отметил министра здравоохранения региона Андрей Иконников, это особенно важно после перенесенного ковида. Региональный Минздрав в дальнейшем планирует продолжить проведение акций, где белгородцы смогут бесплатно пройти обследование у профильных специалистов.

- Хорошо помогают «поезда здоровья». У 300 человек медики выявили неотложные состояния и вовремя помогли людям. У более 2,5 тыс. пришедших обнаружили подозрения на онкозаболевания. 40% обратившихся жителей оказались в зоне риска по развитию сердечно-сосудистых болезней. Всем дали рекомендации, всех поставили на учет, – подчеркнул Андрей Иконников.