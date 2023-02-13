Белгородские спасатели ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Сегодня, 13 февраля, около 14 часов в региональное ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что в районе хутора Покровский Ивнянского района найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. К месту обнаружения боеприпаса незамедлительно выехали взрывотехники поисково-спасательной службы области.

Выяснилось, что на опасный снаряд наткнулся водитель экскаватора во время погрузки глины в карьере. Взрывотехники установили, что рабочие случайно откопали немецкую осколочную фугасную авиабомбу SD, вес которой составляет 250 килограммов. Радиус разлета осколков при взрыве такого снаряда достигает 1200 метров.

Спасатели сразу же оцепили место опасной находки. После этого взрывотехники извлекли снаряд из карьера и с помощью спецтехники вывезли его на специальный полигон, где ликвидировали его.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам ни при каких условиях не прикасаться и никак не взаимодействовать с обнаруженными взрывоопасными предметами. Необходимо немедленно сообщить о подозрительной находке по телефону – 112.