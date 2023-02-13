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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:27

В Белгороде почти 1000 рабочих вышли на уборку снега

За сутки на дорогах города израсходовали 17 тонн противогололедной смеси
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телерам-канал Валентина Демидова.

фото: телерам-канал Валентина Демидова.

Сегодня, 13 февраля, на расчистку улиц и дворов вышли 986 рабочих Белгорблагоустройства и управляющих компаний. Об этом рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

К уборке снега привлечена 71 единица коммунальной техники. За прошедшие сутки израсходовали 17 тонн песко-соляной смеси и соли для посыпки дорог и тротуаров, вывезли 192 кубометра снега.

- Стараемся работать максимально оперативно. В середине дня ожидаем снегопад. Задачи коммунальным службам поставил. Усилимся, если будет необходимо, - отметил глава администрации областного центра.