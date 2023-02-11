Пострадавшую при обстреле болгородку отправят в реабилитационный центр

Женщина пострадала во время обстрела Шебекино 10 января. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратились обеспокоенные жители региона. Они попросили Вячеслава Гладкова помочь с жильем женщине, которая пострадала во время очередного обстрела Шебекино. Она потеряла часть конечностей и ее скоро выпишут из медучреждения. Однако идти пострадавшей некуда – в ее дом 10 января попал снаряд.

Вячеслав Гладков заверил, что судьбой 47-летней жительницы уже занимаются власти. После выписки белгородка отправится в реабилитационный центр.

- Отправим ее в реабилитационный центр, нужно только понять, куда. Этим занимается министр здравоохранения Андрей Иконников. Надеюсь, в понедельник уже доложит о принятом решении, - сказал глава региона.

Напомним, вечером 10 января Шебекино в очередной раз попало под обстрел со стороны Украины. Пострадало 6 человек, в их числе – женщина с тяжелыми ранениями. Врачи оперировали ее всю ночь.