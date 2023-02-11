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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 7:32

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

В результате атаки никто не пострадал.
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке одного из районов Белгородской области со стороны Украины. На этот раз были применены беспилотники.

- В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Гладков добавил, что все оперативные службы находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия.