Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сегодня, 11 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке одного из районов Белгородской области со стороны Украины. На этот раз были применены беспилотники.
- В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.
Гладков добавил, что все оперативные службы находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия.