Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке одного из районов Белгородской области со стороны Украины. На этот раз были применены беспилотники.

- В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Гладков добавил, что все оперативные службы находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия.