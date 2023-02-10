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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:48

После обрушения потолка в многоэтажке белгородский Следком организовал проверку

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: сайт СУ СК РФ по Белгородской области.

фото: сайт СУ СК РФ по Белгородской области.

Вчера, 9 февраля, в ряде СМИ появились сообщения о том, что в одной из многоэтажек в Старом Осколе обрушилась крыша. Глава горокруга Андрей Чесноков сообщил, что дом признан аварийным, и расселение жильцов планируется до конца 2023 года.

Старооскольские следователи проведут доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будут принимать уже по результатам проверки.