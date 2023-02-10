В Белгородской области осудили 16-летнего юношу за ложное сообщение о теракте

Сотрудники нашли злоумышленника из Губкина, который при помощи телефонного звонка сообщил ложные сведения о готовящемся теракте в одном из учебных заведений. Им оказался 16-летний парень.

Во время судебного заседания осужденный признал свою вину. В соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») злоумышленнику назначили наказание в виде принудительных мер воспитательного воздействия, а также ограничение досуга сроком на шесть месяцев. Об «КП» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области. Приговор вступил в законную силу.

Важная деталь, санкции за совершение подобных противоправных действий ужесточились. Теперь максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до десяти лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение действующего законодательства в этой сфере виновник несёт значительную материальную ответственность.