В Белгородской области в ночь на пятницу пойдет снег

Днем осадков не предвидится. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 февраля, по всей территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Конец рабочей недели обещает быть по-настоящему зимним – ночью ожидается небольшой снег. Днем же осадков не предвидится. Ветер юго-западный ночью 6-11, днем 8—13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем 0-5 градусов со знаком минус.

В областном центре ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем потеплеет - 2-4 градуса мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.