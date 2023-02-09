75 тысяч человек с начала сезона покатались на уличных катках в Белгороде

В центральном парке им. Ленина на ледовых дорожка прокатилось порядка 40 тысяч человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава администрации областного центра Валентин Демидов озвучил цифры любителей покататься на коньках в Белгороде. Оказалось, что с середины декабря городские уличные катки посетили порядка 75 тысяч белгородцев.

Так, на «Есенинский» сходили 35 тысяч посетителей. Жители южной части города давно ждали открытие катка. Своих первых «фигуристов» он принял в середине декабря 2022 года. На объекте увеличили электрические мощности и оборудовали холодильную установку. До этого каток не работал почти 10 лет.

В центральном парке им. Ленина на ледовых дорожка прокатилось порядка 40 тысяч человек. Здесь открытие состоялось в начале декабря. Каток принимает гостей уже второй сезон.

- На неделе в Белгороде морозно. Самое время побывать на «Есенинском» или ледовых дорожках. Вход бесплатный. Есть прокат коньков, - рекомендовал Валентин Демидов.