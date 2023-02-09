В правительстве Белгородской области утвердили список продукции для импортозамещения

В список попали семена пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На сайте регионального правительства опубликовали постановление со списком продукции, необходимой для импортозамещения в связи с действующими санкциями. В перечне необходимого – 43 пункта.

В документе перечислены овощи (томаты, огурцы, морковь, капуста, репчатый лук, картофель, свёкла, чеснок, кукуруза сахарная, кабачки, тыквы, редис, баклажаны), одежда, древесина и изделия из дерева и пробки, химические продукты и вещества, электрическое оборудование, машины и металлические и резиновые изделия, лекарственные средства и применяемые в медицинских изделиях материалы. Кроме того, там есть семена пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарная свекла и молоко.

В списке также, как и в прошлом году, остались некоторые услуги: ремонт и монтаж машин и оборудования, работы и услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками.

Постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года.