82-летняя белгородка потеряла 614 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Следуя указаниям афериста, потерпевшая установила на телефон несколько приложений и оформила на своё имя банковскую карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Губкину с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По словам пенсионерки, когда она играла на телефоне в головоломку, на экране всплыла реклама инвестиционной площадки. Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на платформе, после чего ей позвонила якобы сотрудница банка. Злоумышленница предложила пенсионерке зарабатывать на инвестициях и, получив согласие, переключила её на так называемого «трейдера». Следуя его указаниям, потерпевшая установила на телефон несколько приложений и оформила на своё имя банковскую карту. Впоследствии она переводила на неё денежные средства, а затем с помощью онлайн-приложения перечисляла их на указанный куратором счет.

Но получить доход от «инвестиций» пенсионерка так и не смогла. Лишившись 614 тысяч рублей и поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Стражи порядка рекомендуют белгородцам не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте ЦБ РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.