В Белгородской области в ночь на 8 февраля похолодает до -16 градусов

На территории Белгородской области ожидается переменная облачность и похолодание. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 8 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность и похолодание. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем 3-8 градусов со знаком минус. Правда обойдется без осадков. Ветер северный ночью 3-8, днем 5-10 метров в секунду.

В областном центре ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем также морозно - от 6 до 8 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона в морозы носить одежду из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног.