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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:01

В Белгороде организуют еще одну бесплатную парковку для инвалидов

Валентин Демидов пообещал провести работы, как только позволит погода
Наталия ИЛЮШНИКОВА

По просьбам белгородцев в областном центре продолжат работы по расширению безбарьерной среды. Так, во время прямого эфира к мэру Валентину Демидову обратилась местная жительница. Женщина попросила организовать бесплатную парковку для инвалидов возле газовой службы.

- Спасибо, что обратили на это наше внимание. Конечно, здесь нужно предусмотреть устройство парковочного пространства и организовать места для инвалидов. Я направлю сотрудников оценить обстановку. Думаю, что как только погодные условия позволят, мы сможем провести работы, - ответил Валентин Демидов.

Еще одна местная жительница пожаловалась на неудобные пандусы в 38-м доме на улице Щорса. Градоначальник попросил белгородку оставить свои контакты, чтобы договориться о времени осмотра вместе со специалистами и оценить качество работ.