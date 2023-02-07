В Белгороде организуют еще одну бесплатную парковку для инвалидов

По просьбам белгородцев в областном центре продолжат работы по расширению безбарьерной среды. Так, во время прямого эфира к мэру Валентину Демидову обратилась местная жительница. Женщина попросила организовать бесплатную парковку для инвалидов возле газовой службы.

- Спасибо, что обратили на это наше внимание. Конечно, здесь нужно предусмотреть устройство парковочного пространства и организовать места для инвалидов. Я направлю сотрудников оценить обстановку. Думаю, что как только погодные условия позволят, мы сможем провести работы, - ответил Валентин Демидов.

Еще одна местная жительница пожаловалась на неудобные пандусы в 38-м доме на улице Щорса. Градоначальник попросил белгородку оставить свои контакты, чтобы договориться о времени осмотра вместе со специалистами и оценить качество работ.