Более 90 млн рублей в Белгородской области направят на поддержку семей, родивших двойню или тройню

В Белгородской области больше 90 миллионов рублей направят на выплаты семьям, в которых появились двойня или тройня. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Выплата производится единовременно. На нее могут претендовать женщины, родившие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Если рождается двойня, полагается 150 тысяч рублей, при появлении тройни – 300 тысяч рублей.

Полученную выплату семья может потратить на улучшение жилищных условий: покупку или строительство дома, приобретение стройматериалов, капремонт дома или квартиры, а также погашение ипотечных кредитов.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту проживания матери и детей при условии гражданства Российской Федерации и регистрации на территории Белгородской области матери и детей. Деньги перечисляются на лицевой счет ребенка, открытый его законным представителем в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.