Под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

Осколки снарядов сильно повредили жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Самое главное - пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи, - написал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что все оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия обстрела.