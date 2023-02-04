Под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

Осколки снарядов сильно повредили жилой дом.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Село Красное Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Самое главное - пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи, - написал Вячеслав Гладков.
Глава региона также отметил, что все оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия обстрела.