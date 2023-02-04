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НовостиПолитика4 февраля 2023 10:12

Под обстрел ВСУ попало село Красное в Белгородской области

ПО предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Осколки снарядов сильно повредили жилой дом.

Осколки снарядов сильно повредили жилой дом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Самое главное - пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи, - написал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что все оперативные и аварийные службы уже находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия обстрела.