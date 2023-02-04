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НовостиОбщество4 февраля 2023 9:55

Больше 300 белгородцев с начала года воспользовались программой соцконтракта

На программу в 2023 году заложено 770 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Для получения соцконтракта нужно обратиться к лаве муниципалитета или в соцзащиту.

Для получения соцконтракта нужно обратиться к лаве муниципалитета или в соцзащиту.

В утреннем обращении 4 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что уже более 300 белгородцев стали участниками социального контракта. И это всего за первый месяц нового года.

- Я уверен, что в этом году 770 миллионов рублей, которые заложены в областном и федеральном бюджете на эти цели, будут успешно реализованы, - сказал глава Белгородской области.

Губернатор также призвал всех, у кого есть желание, обращаться к главам своих муниципалитетов и в социальную защиту.

- Быстро предоставим информацию, поможем заключить социальный контракт, который, я уверен, поможет сформировать дополнительный доход для ваших семей, - подчеркнул Вячеслав Гладков.