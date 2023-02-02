Белгородка попросила губернатора улучшить питание военнослужащих в больнице

Военнослужащие обеспечены всеми необходимыми продуктами питания. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира 2 февраля жительница региона обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой улучшить рацион военнослужащих во второй горбольнице Белгорода. Женщина волнуется, что солдаты сильно похудели из-за плохого питания.

Глава Белгородской области не согласился с заявлением белгородки, отметив, что военнослужащие обеспечены всеми необходимыми продуктами питания.

- Был у них в субботу, привозил с собой фрукты. Точно знаю, что у них с питанием все хорошо. Даже сами военнослужащие говорят, что они обеспечены качественным горячим питанием. Но если у Вас есть желание принести продукты, то обращайтесь к министру здравоохранения Андрею Иконникову. Все будут даже благодарны, если Вы принесете какие-то продукты, их передадут. Но, еще раз, военные продуктами питания точно обеспечены, - ответил Вячеслав Гладков.