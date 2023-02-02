В Белгородской агломерации в 2023 году не будут повышать тарифы на проезд

Стоимость проезда в пригородных автобусах не изменится. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В 2023 году белгородцам не стоит беспокоиться о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. На брифинге министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что стоимость останется прежней. Хотя отметил, что повышение не помешало бы.

- В этом году повышения тарифа на перевозки не будет. Надо ли это (повышение – прим. ред.) делать? Наверное, надо. Потому что, во первых, тариф, который действует в агломерации, не повышался в последние 5–6 лет. Мы видим инфляцию – все дорожает. Естественно, повышение цен ложится и на перевозчиков. Но это абсолютно не снимает с них обязанности следить за автобусами в соответствии с контрактом, который заключен. Там все прописано, в том числе по техническому и санитарному состоянию автобусов. Поэтому касаемо роста тарифов: в будущем все возможно, но в этом году повышения не будет, – отметил министр.

При этом система check-in/check-out в пригородных автобусах, будет расширяться на новые маршруты.