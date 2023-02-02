В пятницу, 3 февраля, в Белгороде потеплеет до 2 градусов

Местами возможен туман. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области в пятницу, 3 февраля ожидается облачная погода. Днем и ночью будет идти мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем от минут трех до плюс двух градусов.

В областном центре ночью прогнозируются небольшие заморозки -1 -3 градуса. Днем воздух может прогреться до 2 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, снежные осадки и туман могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.