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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:19

В Белгородской области водитель врезался в столб и перевернулся

Мужчина получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Фото: "КП" Архив

Вчера, 1 февраля, в районе 7 вечера в Губкине 49-летний водитель мусоровоза съехал с проезжей части в кювет, врезался в столб линии электропередачи и опрокинулся на бок. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП он получил травмы.

Еще одно происшествие на дороге произошло в Белгороде. 43-летний водитель «Шевроле» сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, женщина получила телесные повреждения.