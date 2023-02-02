В Белгородской области водитель врезался в столб и перевернулся

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Фото: "КП" Архив

Вчера, 1 февраля, в районе 7 вечера в Губкине 49-летний водитель мусоровоза съехал с проезжей части в кювет, врезался в столб линии электропередачи и опрокинулся на бок. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. В результате ДТП он получил травмы.

Еще одно происшествие на дороге произошло в Белгороде. 43-летний водитель «Шевроле» сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, женщина получила телесные повреждения.