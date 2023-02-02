С марта в Белгородской области стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В числе медикаментов, которые можно будет купить дистанционно, более тысячи наименований. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 1 марта белгородцы смогут заказывать лекарства онлайн с доставкой на дом. Регион вошел в число пилотных по оказанию такой услуги.

В числе медикаментов, которые можно будет купить дистанционно, более тысячи наименований – это антибиотики, гормональные средства, лекарства для терапии ВИЧ и т.д. все их утвердил Минздрав России. Исключения составят лишь лекарства, которые продают по спецрецепту (содержащие наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями).

- Механизм такой торговли базируется на электронном рецепте, поэтому дистанционную торговлю вводят сначала в регионах, где медучреждения и аптеки уже подключены к электронной системе, – пояснила глава Национальной фармпалаты Елена Неволина. – Использование бумажного документа рискованно: курьер не имеет фармобразования и не может верифицировать рецепт. Значит, нет уверенности, что не возникнет ошибок.

В Белгородской области электронные рецепты выписывают с 2019 года, инфраструктурно регион полностью готов к пилоту. Планируется, что онлайн-продажа рецептурных лекарств повысит их доступность для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных с хроническими заболеваниями, людей, проживающих в отдаленных районах, тяжело больных.