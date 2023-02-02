В Белгородской области росгвардейцы стали участниками донорской акции

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области присоединились к ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Они пополнили банк «Центра крови» почти на 10 литров.

В числе белгородских росгвардейцев, участвующих в акции, 10 Почетных доноров России. Они регулярно принимают участие в донорских акциях, а также сдают кровь в инициативном порядке.

- Есть такое выражение: «Сдай кровь – подари жизнь другому человеку». Миллион людей нуждаются в переливании крови. Кровь – это источник жизни. Хочется поблагодарить тех людей, которые находят время для донорских акций, для спасения жизни другим людям, - отметил постоянный участник донорской акции, заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.

Медперсонал поблагодарил росгвардейцев за то, что они являются одними из самых надежных доноров.

Акция «От сердца к сердцу» стартовала в Центральном округе Росгвардии в апреле 2020 года и её поддержали уже более 10 тысяч росгвардейцев в ЦФО. Главная задача - помочь врачам восполнить запасы крови, а также привлечь внимание общественности к донорству. Сегодня акция проводится и в других регионах страны, постоянно увеличивая количество участников.