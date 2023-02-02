Белгородская и Курская области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты диких животных от болезней

фото: Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области .

Во время встречи между представителями управления Экоохотнадзора Белгородской области, Минприроды Курской области, управлениями ветеринарии Белгородской и Курской областей было заключено соглашение о взаимодействии при реализации специальных мер в целях защиты охотничьих ресурсов от болезней.

Отраслевые специалисты ежедневно проводят в регионе мониторинг охотничьих угодий, чтобы установить численность диких кабанов, их перемещения и случаи падежа. Эти данные помогают регулировать численность животных, предварительно делается отбор проб для лабораторных исследований на вирус африканской чумы свиней.

- Предметом соглашения является взаимодействие органов исполнительной власти Белгородской и Курской областей в сферах ветеринарии, охоты и сохранения охотничьих ресурсов путем осуществления совместных действий, направленных на реализацию специальных мер в целях защиты охотничьих ресурсов от болезней и предотвращения распространения африканской чумы свиней, птичьего гриппа и в целом эпизоотии. Учитывая то, что наши регионы являются приграничными, на данный момент угроза возникновения и АЧС, и гриппа велика, необходимо скоординировать совместные действия по предотвращению болезней, – отметил начальник управления Экоохотнадзора региона Андрей Гоц.