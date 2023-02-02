Губернатор в шутку пригрозил забрать медицинский халат у белгородского школьника

Гладков: халаты должны остаться у детей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира 1 февраля, к губернатору обратилась белгородка с вопросом о медицинских халатах для школьников. Женщина спросила, должны ли выпускники медицинских классов оставлять сшитые по индивидуальным меркам халаты школе. По ее словам, на этом настаивает руководство образовательного учреждения.

- Халат остается в школе или все же у ребенка, который закончил обучение в медицинском классе. Пожалуйста, объясните ситуацию. Руководство школы говорит детям, что халаты должны остаться в школе, - написала белгородка.

Глав региона Вячеслав Гладков ответил, что халаты должны остаться у школьников, но при одном условии.

- Халаты должны остаться у детей. Это решение было принято изначально. Но если ребенок, закончив медицинский институт, не придет в учреждение здравоохранения Белгородской области, мы обязательно заберем халат обратно, - с улыбкой сказал губернатор. После чего, на всякий случай, предупредил, что это была шутка.